In una intervista rilasciata ad ESPN, Mark Cuban, presidente dei Dallas Mavericks dal 2000, ha sottolineato come per lui la stagione NBA non verrà cancellata, bensì posticipata, con la possibilità di arrivare a giocare anche ad agosto.

La NBA è stata momentaneamente sospesa a causa della positività al Covid-19 del centro francese degli Utah Jazz Rudy Gobert prima della sfida fra Utah Jazz e Oklahoma City Thunder.