Durante i primi minuti di gioco contro i Cavs, il ginocchio sinistro di Markelle Fultz ha ceduto senza contatto mentre stava penetrando verso centro area.

Il giovane dei Magic è stato portato via a forza dai sanitari e trasportato in sedia a rotelle in spogliatoio. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore, salterà il resto della stagione.

Di seguito il video dell’infortunio: