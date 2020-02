Markieff Morris lascia Detroit, andrà ai Lakers

Markieff Morris ha trovato un buyout con i Detroit Pistons (aveva una player option da 3.6 milioni per il prossimo anno) e tra qualche giorno sarà libero di firmare per i Los Angeles Lakers: sarà derby con il gemello Marcus, finito ai Clippers.

Detroit sta smantellando: dopo l’infortunio che ha messo fine alla stagione di Griffin, la partenza di Drummond (regalato) ai Cavs e il buyout di Jackson finito ai Clippers, ora lascia anche Markieff Morris.

Per l’ex #88 dei Pistons – aveva l’8 ma l’ha cambiato dopo la tragedia di Kobe – in questa stagione medie di 11 punti, 4 rimbalzi e circa 2 assist, più o meno in linea con i dati in carriera. Raptors o Lakers, sarà la quinta squadra per Markieff.

I Lakers dovranno tagliare un giocatore a roster, probabilmente Horton-Tucker (che però ha 1.6 milioni garantiti per la prossima stagione). A rischio, altrimenti, anche Cousins (3.5 milioni in scadenza) sebbene sia speranzoso di tornare per i Playoffs.