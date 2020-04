Marko Simonovic si dichiara per il draft

La PMS Basketball è lieta di comunicare che Marko Simonovic si è dichiarato eleggibile al Draft NBA 2020.

In maglia gialloblù dal 2014 al 2017, Marko ha vinto lo scudetto U20 nella stagione 2016/2017, prima delle esperienze in A2 con Mens Sana Siena e Roseto Sharks. Nella stagione 2019 si trasferisce al Cedevita Olimpija per poi passare in prestito al KK Mega Basket, società serba della ABA League.

Complimenti Siki, tutta la PMS Family è orgogliosa di te!

+

Uff stampa PMS Basketball