Matteo Marchi: “Credeteci sempre! Non fermatevi al primo no”

Matteo Marchi, fotografo nato a Imola ma da anni negli USA, è noto nel nostro sport per aver raggiunto i palcoscenici NBA. Infatti negli ultimi anni era al Madison Square Garden per le partite interne dei New York Knicks.

Nel suo curriculum anche molti eventi FIBA, come europei, campionati africani, mondiali e Olimpiadi.

Nel suo sito trovate tantissime foto straordinarie e, se volete, potete anche fare un regalo originale come le stampe delle sue foto (qui per informazioni).

Proprio a lui Parmigiano Reggiano ha dedicato una breve video-intervista in cui si capisce di più chi è Matteo Marchi. Buona visione!