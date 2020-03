Mavericks, c’era stato un tentativo per prendere Danilo Gallinari

Shams Charania di Stadium ha rivelato le mosse che non sono andate a buon fine durante il mercato chiusosi un mese fa.

Oltre al tentativo dei Suns per Aaron Gordon, il giornalista ha fatto sapere che i Dallas Mavericks avevano provato a prendere Danilo Gallinari, ma OKC non ha ceduto. Il “Gallo” potrebbe comunque essere nella lista dei desideri dei Mavs per il mercato estivo, visto che l’ala italiana è in scadenza a fine stagione. Gallinari sta tenendo medie di 19.2 punti e 5.5 rimbalzi.

Inoltre, i Lakers hanno messo sul piatto Alex Caruso per arrivare a Derrick Rose, ma Detroit non ha accettato (salvo poi “regalare” Andre Drummond ai Cavs). Infine Denver ha provato a fare il colpaccio prendendo Jrue Holiday da New Orleans, ma i Pelicans hanno chiuso subito i discorsi dichiarando incedibile il loro #11

Tornando ai Mavericks, la NBA ha usato il pugno duro contro il proprietario Mark Cuban: rigettato il ricorso presentato dai Mavs per un errore arbitrale nel finale della partita persa contro gli Hawks, poi 500mila dollari di multa perché ha insultato pesantemente la terna proprio alla fine di quel match.

Infine, Dirk Nowitzki non ha accettato un ruolo da consulente dei Mavericks in quanto non si sente ancora pronto per una nuova avventura “dietro la scrivania”. Non è ben chiaro che ruolo fosse, ma per ora Dirk non vuole prendersi questo impegno.