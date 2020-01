Mega scambio tra Portland e Sacramento, Ariza ai Blazers

Portland e Sacramento si sono scambiati vari giocatori, ecco quali in dettaglio.

AI BLAZERS:

Trevor Ariza, Wenyen Gabriel e Caleb Swanigan

AI KINGS:

Kent Bazemore, Anthony Tolliver e due seconde scelte future nel 2024 e ’25

Così facendo Portland risparmia 5 milioni di stipendi e abbassa di quasi 13M anche la tassa per essere in luxury (è la squadra con il monte stipendi più alto di tutta la NBA).

Sacramento invece libera uno spazio a roster. Ariza ha garantito solamente 1.8 milioni per la prossima stagione, mentre Bazemore e Tolliver sono in scadenza. Potrebbero essere tagliati Swanigan (2 milioni in scadenza) e Gabriel (contratto two-way), ma questo lo deciderà la dirigenza di Portland solo più avanti.