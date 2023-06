Mega trade NBA: Porzingis ai Celtics, Marcus Smart ai Grizzlies, Gallinari ai Wizards

Il mercato NBA entra nel vivo poche ore prima del draft, si muove anche Gallinari! Mega trade tra Memphis Grizzlies, Boston Celtics e Washington Wizards.

CELTICS: Kristaps Porzingis, 25ª scelta 2023, prima scelta 2024 (da Golden State)

GRIZZLIES: Marcus Smart

WIZARDS: Danilo Gallinari, Tyus Jones, Mike Muscala, 35ª scelta 2023

Kristaps Porzingis (36 milioni), Tyus Jones (14 milioni), Danilo Gallinari (6.8 milioni) e Mike Muscala (3.5 milioni) sono tutti in scadenza la prossima estate, mentre Marcus Smart ha ancora tre anni e circa 60 milioni fino al 2026.

Danilo Gallinari aveva appena esercitato la player option da 6.8 milioni per la prossima stagione. Ora è possibile che chieda di essere tagliato per firmare per una contender o, altra possibilità, potrebbe pensare ad un ritorno in Europa all’alba dei 35 anni (considerato che comunque questi 6.8 milioni da Washington li percepirà comunque).

Per Porzingis invece c’è la possibilità di firmare già quest’estate un’estensione biennale da 77 milioni, vediamo se Boston lo farà subito oppure aspetterà tra un anno (quando però il lèttone potrà firmare dove vuole).