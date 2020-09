Melli e Ingram donano canestri con la campagna “Scendi in Campo con NBA presentato da Gatorade”

La National Basketball Association (NBA) e Gatorade hanno annunciato oggi il lancio di “Scendi in Campo con NBA presentato da Gatorade”, una campagna per donare canestri da basket ai fan italiani che permetta loro di poter giocare e rimanere attivi mentre continuano ad osservare le linee guida sulla salute e sicurezza relative al coronavirus. L’All-Star e Kia NBA Most Improved Player 2019-20 dei New Orleans Pelicans Brandon Ingram e il suo compagno Nicolò Melli parteciperanno a delle video call con i fan nelle prossime settimane per promuovere la campagna.

I fan di tutte le età possono adesso registrarsi fino al 15 ottobre su NBA.com/ScendiinCampo per vincere un canestro professionistico da installare in uno spazio comune del quartiere, un canestro da installare in casa, o un voucher per il merchandising ufficiale NBA da acquistare su NBAStore.eu. I vincitori dei premi premium riceveranno la completa installazione di un nuovo canestro Sure Shot California 690 mentre i fan selezionati vinceranno un nuovo canestro portatile Spalding NBA Alley Oop. Ogni canestro sarà consegnato o installato nel rispetto delle più recenti normi di pubblica sicurezza e salute.

I vincitori di Scendi in Campo con NBA presentato da Gatorade che hanno ricevuto un canestro riceveranno anche diversi premi a tema NBA, inclusi voucher e sconti sul merchandising NBA di NBAStore.eu oltre a prodotti dei partner.

I fan sono incoraggiati a registrarsi utilizzando foto o video che dimostrano come loro o la loro comunità possa beneficiare dall’avere un nuovo canestro. Alcuni vincitori compariranno sui canali social e digital NBA con le loro storie e la loro passione per il gioco.

Ingram, seconda scelta assoluta all’NBA Draft 2016, insieme a Melli, che ha giocato con il Team World durante l’NBA Rising Stars 2020, supporterà Scendi in Campo con NBA presentato da Gatorade con alcune video call dedicate alla promozione delle registrazioni e per congratularsi con i vincitori.

Sky Sport, Tissot e UBI Banca si sono uniti a Gatorade come marketing partner per promuovere la campagna e supportare il ritorno al campo delle comunità locali. UBI Banca, l’official bank dell’NBA, includerà Marco Belinelli (San Antonio Spurs) nella promozione della campagna sulle loro piattaforme digital e social.

I fan in Italia possono trovare maggiori informazioni sull’NBA sul sito nba.com/italia, il sito ufficiale della lega in Italia ospitato su sport.sky.it/nba, e su Facebook (NBA Italia), Twitter (@NBAItalia) e Instagram (@NBAEurope). Inoltre, i fan italiani potranno il resto degli NBA Playoff 2020, incluse alcune partite live a partire dalle 19, gli highlights e una programmazione dedicata su Sky Sport NBA e trovare il merchandising ufficiale NBA su NBAStore.eu.

–

Uff stampa NBA Italia