Memphis Grizzlies, dopo la pessima partenza arriva Bismack Biyombo

I Memphis Grizzlies sono partiti con un record di 5 sconfitte consecutive in altrettante partite stagionali, senza Ja Morant squalificato e i lunghi Brandon Clarke e Steven Adams infortunati. La sospensione del #12 durerà 25 partite, ma dopo le prime 5 la NBA permette di metterlo in lista inattivi e quindi sostituirlo fino al termine della squalifica con un altro giocatore.

Quel giocatore è Bismack Biyombo, centro 31enne che nell’ultimo anno ben si è comportato a Phoenix dove ha chiuso con 4.3 punti, 4.3 rimbalzi e 1.3 stoppate in 14′ di utilizzo medio. Ha firmato un annuale a 5 milioni, ma solamente 1 è garantito.

Morant rientrerà ai primi di gennaio mentre Clarke potrebbe fare il suo ritorno tra febbraio e marzo. Se Biyombo dovesse convincere la dirigenza, tra due mesi – al rientro di Morant – Memphis dovrà scegliere quale giocatore tagliare per fargli posto: se non dimostra di essere un fattore, a rischio potrebbe esserci anche Luke Kennard, il cui contratto per la prossima stagione non è garantito (team option).