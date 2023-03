Memphis Grizzlies, mazzata per Brandon Clarke: rottura del tendine d’Achille

I Memphis Grizzlies perdono per il resto della stagione – e probabilmente anche parte della prossima – Brandon Clarke in seguito alla rottura del tendine d’Achille. Il #15 stava viaggiando a 10 punti e 5.5 rimbalzi di media. Solo qualche mese fa aveva prolungato il contratto per 4 anni.

ESPN story on the Grizzlies losing Brandon Clarke for season with torn Achilles https://t.co/fCNbVifC1n — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2023

I Grizzlies negli ultimi giorni sono stati nell’occhio del ciclone per la superstar Ja Morant che dopo essere stato accusato di aver puntato la pistola fuori da un locale si è esibito sui social mostrando di nuovo l’arma. Troppo anche per la stessa franchigia, che ha deciso di sospenderlo per due partite senza retribuzione.