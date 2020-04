Mercato NBA bloccato a tempo indeterminato

La NBA si sta muovendo per spostare in avanti le date dei prossimi appuntamenti, sia per quanto riguarda il mercato, sia per il draft.

Shams Charania di The Athletic riporta che il mercato NBA è congelato a tempo indeterminato, quindi la scadenza non sarà più il 15 aprile come previsto precedentemente (era l’ultimo giorno di regular season in cui poter firmare giocatori per i Playoffs oppure convertire i two-way in contratti normali). Se la stagione riprenderà ci sarà sicuramente una finestra in cui potranno essere firmati giocatori e standardizzati i two-way, però per ora tutti i movimenti sono bloccati. Non è ancora chiaro, però, nel caso in cui la stagione non ripartisse, come la NBA possa gestire i contratti non garantiti o two-way.

Associazione giocatori NBPA e la NBA stanno anche lavorando per le date del nuovo mercato estivo, in cui i free agent dovranno firmare nuovi contratti, oppure le option (player o team) da esercitare, oppure garantire o tagliare quelli con contratti non garantiti.

Molto probabile anche lo spostamento del Draft 2020, non prima di agosto.