Meyers Leonard fuori squadra per un insulto antisemita

Meyers Leonard è fuori per il resto della stagione dopo un intervento chirurgico alla spalla sinistra. Nei giorni scorsi, però, in una diretta mentre giocava ai videogames ha urlato un insulto antisemita che non è passato inosservato.

Il #0 dei Miami Heat è stato subito messo fuori squadra e probabilmente si è giocato anche la team option da 10.2 milioni per il prossimo anno, visto che il proprietario Micky Arison è di religione ebraica.

Ora per il 29enne potrebbe essere dura trovare un nuovo contratto in NBA quest’estate.