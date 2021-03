Miami Heat attivi sul mercato, ecco gli obiettivi

I Miami Heat dopo una partenza abbastanza deludente, hanno ingranato anche grazie a Jimmy Butler che è salito di livello. Sono quarti a Est, ben distanziati dal “podio” e la dirigenza sta sondando il terreno per degli scambi. Ricordiamo che la trade deadline sarà il prossimo 25 marzo.

Ecco alcuni nomi su cui la dirigenza sta provando ad intavolare trattative:

Kyle Lowry: sembra l’obiettivo numero uno della franchigia, che è disposta a cedere Dragic, Olynyk e Nunn. Lo sloveno ha però potere di veto sullo scambio e, probabilmente, accetterebbe solo se Toronto gli assicura di esercitare la player option da 19.4 milioni per il prossimo anno. Lowry è in scadenza di contratto a fine anno.

LaMarcus Aldridge: Miami avrebbe offerto Bradley, Harkless e Leonard più uno tra Silva e Okpala per pareggiare i 24 milioni del contratto di Aldridge, in scadenza. Per il lungo ex Portland, però, i favoriti sembrano i Celtics con l’enorme trade exception a disposizione.

Victor Oladipo: altro nome di alto livello è quello dell’ex All Star ora agli Houston Rockets (unico intoccabile per i texani è Wood). Se dovesse saltare la trade per Lowry, gli Heat girerebbero Dragic a Houston, insieme a Moe Harkless probabilmente. Su Oladipo ci sono forti anche i Knicks.

Sembrano più difficili le strade che portano a Beal e McCollum. Se ne riparlerà sicuramente in estate, ma ora le due stelle rispettivamente di Washington e Portland non dovrebbero muoversi fino al termine della stagione.