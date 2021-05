I Miami Heat sembravano pronti a veleggiare nelle parti alte della Eastern Conference per gli anni a venire dopo la grande postseason giocata nella “bolla” di Orlando, conclusasi con il titolo della Eastern Conference e una sconfitta arrivata solo in finale.

Quest’anno, però, è stato fatto un passo indietro, e bello grande. Senza strafare, i Milwaukee Bucks hanno compiuto uno sweep 4-0 al primo turno, eliminando i ragazzi di coach Spoelstra. Che ne sarà ora di questi Miami Heat? Andiamo a vedere cosa potrebbe succedere in estate, grazie all’analisi di Bobby Marks di ESPN.

CONTRATTI GARANTITI

Solo cinque giocatori dovrebbero rimanere, salvo trade che potrebbero riguardare quelli con contratti poco pesanti. Le due star sono Jimmy Butler (36 milioni) e Bam Adebayo (28.1M), poi ci sono i giovani Tyler Herro (4M), Precious Achiuwa (2.7M) e KZ Okpala (1.8M). Butler entra nell’ultimo anno di contratto, ma volendo ne ha un altro con player option, mentre per Bam Adebayo parte il rinnovo al massimo firmato la scorsa estate: dai 5M di quest’anno, il prossimo ne prenderà oltre 28.

SPAZIO SALARIALE DISPONIBILE

Miami ha a disposizione 21 milioni per muoversi nel mercato, che potrebbero salire a 27 se dovesse rinunciare alle qualifying offers a Kendrick Nunn e Duncan Robinson. Ma rinuncerebbero solo nel caso in cui la dirigenza fosse sicura che poi i due giocatori – o almeno Robinson – restassero a Miami con nuovi contratti da free agent. Ovviamente per avere quei 21 milioni gli Heat non dovranno esercitare le Team Option sui contratti di Dragic (19.4M) ed Iguodala (15M). Restano invece nel monte stipendi i 5.2M a Ryan Anderson dopo aver spalmato il suo contratto rimanente in tre stagioni: sarà l’ultimo anno in cui gli Heat pagheranno dei soldi all’ala ex Houston e Phoenix.

Gli highlights stagionali di Jimmy Butler

ESTENSIONE PER BUTLER?

Jimmy Butler entrerà nel suo ultimo anno di contratto, anche se ha una player option da 37.7M per il 2022/23. Rinuncerebbe a quella opzione nel caso in cui dovesse firmare un rinnovo quadriennale da 181 milioni: c’è da capire se gli Heat vorranno offrire un rinnovo alla loro stella che a settembre compirà 32 anni e che quindi sarebbe sotto contratto fino ai 37. Se il #22 vorrà, è molto probabile che in estate arrivino le firme dell’estensione.

OBIETTIVI IN OFF-SEASON

Svaniti Giannis Antetokounmpo, LeBron James e Paul George che hanno tutti firmato rinnovi prima dell’inizio della stagione, i free agent rimasti sono molti meno di ciò che ci si aspettava. Kawhi Leonard potrebbe essere uno: ad ora sembra convinto a restare ai Clippers, ma se dovessero uscire presto nei Playoffs c’è la possibilità che non eserciti la player option e molli la squadra di coach Lue. E gli Heat a quel punto sarebbero tra i favoriti per accaparrarselo…

Poi c’è Chris Paul che avrebbe una player option da oltre 44 milioni da esercitare, ma viste le ultime due stagioni di altissimo livello non è detto che resti un ulteriore anno a Phoenix. A quel punto, una volta free agent, il playmaker potrebbe essere uno dei papabili per approdare a South Beach.

Come alternative ci sono sempre Kyle Lowry e Mike Conley che piacciono a Riley e saranno free agent, ma a oltre i 35 anni potrebbero essere ormai a fine corsa. Oppure DeMar DeRozan, ma tra quelli disponibili è il giocatore che meno si adatta a Butler.