Miami Heat, in gara-5 Adebayo ci sarà. Ancora in dubbio Goran Dragic

Domani notte tra venerdì e sabato alle 3.00 italiane c’è gara-5 delle NBA Finals tra Miami Heat e Los Angeles Lakers.

Diamo un’occhiata agli infortuni in casa Heat: Bam Adebayo si sente molto bene e sicuramente ci sarà domani. Ancora brutte notizie per Goran Dragic: il play sloveno ieri ha provato a fare il riscaldamento con i compagni ma la fascite plantare non gli permetteva di spingere e fare cambi di direzione. Resta in dubbio per domani, ma quasi certamente non ci sarà.

A riportare le notizie sui due giocatori è stato coach Erik Spoelstra.