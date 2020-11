Miami Heat, ricco matrimonio con Bam Adebayo

Il centro Bam Adebayo ha deciso di firmare l’estensione contrattuale al massimo salariale con i Miami Heat. Partirà dalla stagione 2021/22 in quanto quest’anno è l’ultimo del suo contratto da rookie a poco più di 5 milioni di dollari.

Ne prenderà invece 195 per i prossimi cinque anni: 163 sono garantiti, gli altri arrivano se sarà almeno una volta nei quintetti All-NBA.

All’inizio Miami voleva provare ad estenderlo l’estate prossima quando sarebbe stato restricted free agent, in modo tale da firmare prima altre stelle. Il mercato NBA 2021 sarà uno dei più ricchi di stelle della storia e Miami da anni sta lavorando per tenersi libero tanto spazio, per convincere Giannis Antetokounmpo o Kawhi Leonard a vestire la maglia degli Heat.

Alla fine, però, ha preferito firmare l’estensione ora perché così può impostarlo nel miglior modo possibile per recuperare comunque dello spazio per la prossima free agency.

Nell’ultima stagione, conclusa alle NBA Finals, medie di circa 16 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, 1.1 rubate e 1.3 stoppate in 34′, tutti dati da record nella sua carriera NBA.