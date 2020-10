Miami Heat trema: Adebayo e Dragic in serio dubbio per gara-2

I Miami Heat hanno reso noto che i due infortunati di gara-1 sono “doubtful” per la gara di domani contro i Lakers.

Con quel termine si caratterizzano quei giocatori che non sono fuori dalla partita, ma hanno una percentuale di esserci inferiore al 50%. Le possibilità sono davvero poche di vedere Adebayo e Goran Dragic domani, ma si proverà a fare delle terapie per tentare di farli andare almeno in campo. Più probabile non vengano rischiati per provare a recuperarli in gara-3.