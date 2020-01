I Miami Heat ritireranno la maglia #3 di Dwyane Wade il prossimo 22 febbraio, nella partita casalinga contro i Cleveland Cavaliers (altra squadra in cui ha militato).

13 volte All Star, miglior marcatore nel 2009 (con il career high contro NY a quota 55), tre titoli NBA in cinque finali, otto volte nei quintetti stagionali All NBA, due volte nei quintetti difensivi, MVP delle Finals 2006, oltre 27mila punti in NBA tra regular season e Playoffs in oltre 1200 partite