Michael Jordan fu vicino alla firma con i Knicks

Dopo l’uscita dei primi due episodi di The Last Dance, in questi giorni stanno uscendo tante storie inedite o sconosciute ai più.

Il Chicago Tribune all’epoca lanciò la bomba, secondo cui Michael Jordan si era convinto a firmare con i New York Knicks durante la free agency 1996. Nonostante i suoi quasi due anni al baseball, MJ riceveva comunque soldi dai Bulls, con i quali aveva firmato un contratto di otto anni da 25 milioni prima della stagione 1988/89. Quando tornò durante la stagione 1994/95, quindi, quel contratto era ancora valido.

Nell’estate del ’95 i Knicks erano pronti ad offrire un annuale da 25 milioni (come spiegato bene nel pezzo del Chicago Tribune) e Jordan sembrava pronto ad accettare, anche perché in passato aveva dichiarato che lui ed Ewing avrebbero portato di sicuro il titolo nella Grande Mela. Dopo varie chiamate tra Krause e Reinsdorf, alla dirigenza dei Bulls era rimasta solo un’ora di tempo per rispondere a quella proposta: alla fine Chicago mise sul piatto un contratto da 30 milioni, che MJ firmò.

Molti dicono che fu solo un gioco di Michael Jordan e del suo agente per far alzare l’offerta dei Bulls, ma quella dei Knicks sembra essere davvero arrivata. Nessuno saprà mai, probabilmente, la verità sulla questione, ma dopo quella firma (e il fatto che i Bulls non cedettero Scottie Pippen) iniziò la rincorsa al secondo Threepeat.