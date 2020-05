Le 20 migliori ‘bandiere’ NBA della storia

Le migliori “bandiere” della NBA sono tutti quei giocatori che hanno giocato nella stessa franchigia almeno 10 anni. Ce ne sono tanti, ma noi abbiamo provato a fare una classifica a partire dal più forte. Si è tenuto conto del loro impatto sul gioco e delle loro vittorie, visto che risulta impossibile paragonare giocatori di epoche diverse. Per alcuni è possibile che ci sia stato un cambio di città, ma la franchigia è sempre stata la stessa.

Ecco la lista delle migliori bandiere NBA, siete d’accordo?

Kobe Bryant (Lakers 96-16) Tim Duncan (Spurs 97-16) Magic Johnson (Lakers 79-91; 96) Larry Bird (Celtics 79-92) Bill Russell (Celtics 56-69) Julius Erving (Sixers 76-87)* Dirk Nowitzki (Mavericks 98-19) Isiah Thomas (Pistons 81-94) John Stockton (Jazz 84-03) Jerry West (Lakers 60-74) Stephen Curry (Warriors 09-20) Manu Ginobili (Spurs 01-18) Reggie Miller (Pacers 87-05) Elgin Baylor (Lakers 58-71) Bob Pettit (Hawks 54-65) David Robinson (Spurs 89-03) John Havlicek (Celtics 62-78) Kevin McHale (Celtics 80-93) James Worthy (Lakers 82-94) Willis Reed (Knicks 64-74)

Non ci siamo dimenticati di loro, ma i cinque grandi esclusi dalla lista delle migliori bandiere NBA sono…

Wes Unseld (Bullets 68-81), Dolph Schayes (Nationals/Sixers 49-64), Hal Greer (Nationals/Sixers 58-73), Joe Dumars (Pistons 85-99), Sam Jones (Celtics 57-69)

*Nella lista c’è Julius Erving perché ha giocato 11 stagioni con i Sixers, cioè tutte quelle disputate in NBA; non abbiamo conteggiato, quindi, la sua esperienza ai Nets in ABA.