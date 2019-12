Mike Conley salterà alcune settimane

Mike Conley ha aggravato il problema muscolare al bicipite femorale. Questo l’esito degli esami sul playmaker dei Jazz uscito malconcio dalla sfida di ieri contro Orlando.

Dopo aver saltato cinque gare – 4W per Utah – per lo stesso problema, era tornato proprio con i Magic ma dopo 19′ (7 punti e 6 assist) è dovuto tornare negli spogliatoi. Utah monitorerà il 32enne giorno dopo giorno, ma è probabile che lo rivedremo in campo nelle prime uscite del 2020.

Conley sta faticando con 13.6 punti, 4.6 assist e 0.7 rubate, ben al di sotto delle medie dell’anno scorso a Memphis.

Il #10 guadagna 32.5 milioni quest’anno e ha una player option per la prossima stagione da 34.5 milioni che eserciterà senza ombra di dubbio.