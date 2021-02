Mike Conley: “Voglio restare agli Utah Jazz a lungo”

Mike Conley sta giocando molto bene con gli Utah Jazz, dopo una stagione difficile. Ora il #10 è in scadenza di contratto, dopo aver esercitato l’opzione da 34.5 milioni in estate. In un’intervista a The Athletic, però, Conley ha detto di voler rimanere a Salt Lake City per vari anni.

Dal prossimo anno, tuttavia, partono le estensioni quinquennali al massimo di Gobert e Mitchell e quindi un rinnovo di Conley potrebbe costare esageratamente dal punto di vista della luxury per la franchigia dello Utah (già ora con 9 giocatori sotto contratto per la prossima stagione sarebbero sopra al cap).

In 25 partite, Mike Conley sta tenendo medie di 16.4 punti, 3.4 rimbalzi, 5.6 assist e 1.6 rubate, tirando con oltre il 41% da 3 e il 56% di eFG.

I Jazz potrebbero firmarlo con un triennale da circa 60 milioni, ma la scelta dipende tutto dalla franchigia e dalle scelte per il futuro.