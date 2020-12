Milwaukee Bucks cecchini: 29 triple per affondare Miami

Mancava Jimmy Butler, certo. Però i Milwaukee Bucks volevano prendersi una parziale rivincita della serie Playoffs di qualche mese fa. È finita con un 97-144 per Milwaukee, la più grande vittoria in trasferta nella sua storia.

I Bucks hanno fatto due record NBA nella stessa partita: 29 triple in una gara (su 51, pari al 57%) e ben 12 giocatori a segno dall’arco. Record di franchigia le 16 dell’intervallo (su 27 tentativi), dopo averne subite sempre 16/27 dai Knicks solo due giorni fa.

Solo Giannis non ha segnato triple, sbagliando i due tentativi che ha tentato. È arrivata, però, la prima per Thanasis, dopo 11 errori in carriera.

Holiday ne ha messe 6, mentre DiVincenzo 5. Il play di origini italiane è 13/19 dall’arco in quest’inizio di stagione.

A voi il video delle 29 triple a bersaglio: