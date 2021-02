Minnesota Timberwolves esonerano coach Saunders, squadra a Chris Finch

La partenza deficitaria da 7 vittorie e 24 sconfitte, peggior record in NBA attualmente, ha costretto la dirigenza dei Minnesota Timberwolves ad esonerare coach Ryan Saunders per dare la squadra a Chris Finch.

51 anni, allena da 24, Finch è stato assistente di coach Nurse a Toronto in questi primi mesi di stagione. Ha allenato anche in Europa, tanti anni in Gran Bretagna (ne è stato anche CT della nazionale), ma anche Belgio e Germania.

In NBA prima di Toronto è stato ai Rockets, Nuggets e Pelicans, ma questa è la sua prima esperienza da head coach nella più importante lega cestistica del mondo.