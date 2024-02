Minnesota Timberwolves, innesto in regia con Monte Morris

I Detroit Pistons molto attivi in quest’ultimo giorno di mercato NBA – termina stasera ore 21 italiane. Dopo lo scambio per Simone Fontecchio, i Pistons si sono accordati con i Minnesota Timberwolves per mandare Monte Morris ai “lupi” in cambio di Shake Milton, Troy Brown jr e la seconda scelta 2030.

Morris è in scadenza di contratto mentre i due giocatori che andranno a Detroit hanno un altro anno di contratto, sebbene non garantito. I Pistons dovranno però liberare un posto a roster, tagliando o scambiando un giocatore: che tocchi a Danilo Gallinari?