Montrezl Harrell annuncia il suo ritorno, i Clippers lo aspettano

Ottime notizie per i Clippers. Dopo aver perso alcune partite di troppo – oggi l’ultima contro i Nets – ma per ora difeso il secondo posto, la squadra di Los Angeles potrà presto contare su Montrezl Harrell. Per lui circa 18 punti e 9 rimbalzi di media prima dello stop.

Il lungo in lizza per il Sesto Uomo dell’anno dovrà osservare la quarantena obbligatoria che sarà di quattro giorni se ha sempre svolto tamponi nei giorni in cui è stato fuori dalla “bolla” mentre diventeranno 10 nel caso di minor diligenza. Poi gli servirà un po’ di tempo per riprendere il ritmo partita. I Clippers quasi sicuramente troveranno un difficile primo turno Playoffs contro i Dallas Mavericks.