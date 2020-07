Montrezl Harrell lascia Orlando per imprevisto famigliare

Montrezl Harrell ha lasciato il campus di Orlando per motivi famigliari e non ci sono date sul suo ritorno. Come per Zion Williamson ed i Pelicans, ora sarà da capire quando il lungo dei Clippers tornerà a disposizione di coach Rivers. Harrell stava tenendo medie di circa 19 punti e 7 rimbalzi con il 58% da 2, ed è in scadenza a fine stagione.

Ricordiamo che chi rientra nella “bolla” ha bisogno di 4 giorni di quarantena e poi risultare negativo a due test consecutivo a 24 ore di distanza. Le due franchigie sperano che i giocatori rientrino intorno a mercoledì per poi essere a disposizione dalla settimana prossima. Comunque, si parla di (almeno) una decina di giorni lontano da preparazione e compagni.