Monty Williams è il nuovo coach dei Detroit Pistons, per una cifra astronomica

I Detroit Pistons hanno messo coach Monty Williams sotto contratto, e che contratto: 78.5 milioni di dollari per 6 anni, con alcune opzioni che porterebbero la cifra a 100 milioni. Non era mai stato speso tanto per un allenatore nella storia della NBA.

Monty Williams era stato licenziato dai Phoenix Suns un paio di settimane fa e andrà a sostituire coach Dwane Casey, che aveva occupato la panchina dei Pistons nelle ultime 5 stagioni.

La dirigenza di Detroit si affida così a coach Williams per crescere i propri giovani e puntare a tornare ai Playoffs (l’ultima apparizione di Detroit in post-season risale al 2019).