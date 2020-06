Morte di Kobe Bryant, il pilota era disorientato dalla nebbia

Novità sull’incidente di elicottero costato la vita al campione NBA, Kobe Bryant, e altre otto persone, tra cui la figlia Gianna, lo scorso 26 gennaio. Il rapporto provvisorio del National Transportation Safety Board (NTSB) che indaga per far chiarezza sull’incidente avvenuto a Calabasas, vicino Los Angeles, mette in evidenza delle contraddizioni nelle parole del pilota il quale, immerso nella nebbia, pensava di salire di quota mentre l’elicottero stava scendendo. Pur specificando che “nessuna conclusione sulla causa dell’incidente e il modo in cui si è verificato dovrebbe essere tratto dalle informazioni contenute nel file”, in attesa della relazione finale, dalle 1700 pagine raccolte sembra emergere che il pilota Ara Zobayan fosse ‘disorientato’, come dimostra il suo ultimo collegamento radio in cui riferisce di “salire a 4000 metri” ma, in realtà, i dati indicano che stava già precipitando. Probabilmente aveva già perso i propri punti di riferimento. L’elicottero stava volando in condizioni difficili, che avevano causato la cancellazione di 13 voli della stessa compagnia. Secondo Espn nei due giorni precedenti si erano verificate quasi il 10% delle cancellazioni totali del solo 2019. Agli investigatori è stato detto che la cancellazione di un volo a causa del maltempo è una procedura relativamente standard, citando sei voli che Kawhi Leonard avrebbe dovuto effettuare sullo stesso apparecchio ma che alla fine non hanno avuto luogo.