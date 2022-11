Myles Turner: “Se fossi i Lakers, darei ai Pacers le due prime scelte per me e Hield”

Al centro di numerosi rumors già da vari mesi, Myles Turner è intervenuto al podcast di Wojnarowski e, tra i vari argomenti, ha anche trattato la sua possibile partenza in direzione Lakers.

“Se fossi nei Lakers, io darei ai Pacers le due prime scelte future (2027 e 2029, ndr) per prendere me e Buddy Hield. So quello che posso dare ad una squadra come quella”, ha detto Turner.

Il centro dei Pacers è in scadenza quest’anno (18 milioni) mentre Hield percepirà 21.2 milioni questa stagione e 19.3 la prossima. Con questi stipendi, sembra logico che venga inserito nello scambio anche Russell Westbrook (pure lui in scadenza a fine anno a 47.4 milioni).

La sensazione tra gli addetti ai lavori è che se Indiana si accontentasse di una sola delle due prime scelte allora lo scambio potrebbe andare in porto.