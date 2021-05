Dopo una sola stagione con gli Indiana Pacers, l’esperienza da capo allenatore di Nate Bjorkgren sembra già finita. Facciamo un passo indietro alla stagione scorsa: Nate McMillan aveva portato la squadra ai Playoffs con il 4° posto a Est e aveva già tutto pronto per il rinnovo pluriennale dell’allenatore, ma l’inaspettato 0-4 al primo turno con gli Heat ha fatto propendere il front office a cacciare McMillan.

In estate la scelta del nuovo coach è ricaduta sull’ex assistente di Nick Nurse ai Raptors, ma fin da subito le cose non sono andate benissimo. Dapprima con TJ Warren, star della squadra nella “bolla”, che sembra non esser stato consultato nella scelta dell’allenatore: alcune fonti americane parlano di richiesta di trade da parte di Warren – ha giocato solo 4 partite quest’anno per infortunio ed è in scadenza la prossima stagione – ma altre invece negano sia su questo, sia sul mancato consulto prima di scegliere Bjorkgren.

Resta il fatto che poi la squadra ha faticato moltissimo durante quest’annata, non solo per gli infortuni di Brogdon e Warren ma anche per il modus operandi del coach, spesso duro con gli altri membri dello staff e spesso agitato per questioni di poco conto. A febbraio l’assistente Bill Bayno si è licenziato proprio per scontri con Bjorkgren e pochi giorni fa Greg Foster ha avuto un diverbio in campo con Goga Bitadze, segno che l’ambiente non è buono. Foster ha saltato la gara successiva, il centro georgiano è stato multato, ma non basterà per calmare le acque.

Tornerà in auge il nome di Mike D’Antoni per sostituire Bjorkgren già tra qualche settimana, subito dopo il play-in che Indiana giocherà prima di tutti quasi sicuramente con Washington. Il coach 70enne di origine italiana era già stato contattato l’anno scorso ma non convinse la dirigenza: dopo un anno da assistente ai Nets, potrebbe tornare a fare l’head coach alla guida dei Pacers.