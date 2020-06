NBA 2K21 debutta con un’incredibile Teaser Trailer che mostra il motore di gioco su PlayStation™ 5

2K ha debuttato ieri sera con un incredibile teaser trailer di NBA 2K21 mostrando il motore di gioco su PlayStation™ 5 (PS5) durante l’evento di presentazione della PS5 “Future of Gaming”. Primo titolo 2K ad essere mostrato su hardware di nuova generazione, NBA 2K21 è stato costruito da zero per sfruttare appieno l’incredibile potenza, velocità e tecnologia della PlayStation™ 5 e promette di essere un’incredibile esperienza di gioco sportiva nonché una vetrina visiva di grande impatto per la prossima generazione di giochi.

“I lanci di nuove console sono pochi e lontani tra loro, e siamo incredibilmente entusiasti di mostrare un’anteprima di ciò che i nostri fan possono aspettarsi da NBA 2K21 su hardware di nuova generazione”, ha dichiarato Melissa Bell, Senior Vice President, Global Marketing di 2K. “La dimostrazione di oggi è solo un assaggio di come la nostra squadra sta costruendo il futuro del gioco con NBA 2K21, e di come stiamo creando la simulazione sportiva più realistica del pianeta – un titolo imperdibile per gli appassionati di sport e i giocatori quest’anno”.



Il trailer completo, rilasciato da 2K dopo l’evento, presenta la star dell’NBA Zion Williamson e il co-fondatore di Visual Concepts Greg Thomas, evidenziando la capacità della console di prossima generazione di fornire tempi di caricamento fulminei e una grafica incredibilmente realistica, in grado di mostrare le leggende di oggi con la tecnologia di domani.

Zion viene mostrato mentre effettua una spettacolare schiacciata – l’intera sequenza tratta dal motore di gioco viene mostrata con un’incredibile fedeltà visiva, portando la simulazione di basket NBA 2K21 ancora più vicina alla vita reale.

“Da una grafica così spettacolare come la schiacciata di Zion a velocità di caricamento irriconoscibili che richiedono meno di due secondi, NBA 2K21 per la prossima generazione è pronta a distruggere tutte le nostre precedenti nozioni di ciò che questo franchise può offrire”, ha detto Thomas. “Con 2K21, abbiamo qualcosa che unisce incredibili capacità grafiche con nuove opportunità di riscrivere lo standard delle simulazioni sportive”.

“Sono ipnotizzato da quanto sia realistico il gameplay di nuova generazione e da come catturi accuratamente il mio aspetto e il mio stile di gioco”, ha dichiarato Zion Williamson dei New Orleans Pelicans. “E’ incredibile vedere cosa ha creato 2K con NBA 2K21. Non vedo l’ora di scoprire cos’altro ha in serbo NBA 2K21”.

Per le console di prossima generazione, NBA 2K21 sarà caratterizzato da velocità di caricamento drasticamente migliorate, fedeltà visiva a un livello ineguagliabile e un’impareggiabile varietà di contenuti per gli appassionati e i giocatori di basket. I fan possono aspettarsi nuove caratteristiche e modalità di gioco, partnership con marchi di prim’ordine, eventi social, esperienze in-game e una nuova colonna sonora che batterà i record per la più grande collezione di musica in-game mai realizzata in un videogioco. Questi aggiornamenti e molto altro ancora fisseranno nuovi standard per i giochi di simulazione sportiva quando NBA 2K21 farà il suo debutto in autunno.

Per ulteriori informazioni su NBA 2K21, visitate il sito www.nba.2k.com, diventate fan su Facebook, seguite su Twitter, Instagram o iscrivetevi su YouTube.

http://www.nba.2k.com/