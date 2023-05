NBA, alcuni interessanti dati statistici su Miami

Al via venerdì 2 giugno le Finals che incoroneranno la squadra campione NBA della stagione 2022-2023. Miami ha vinto gara 7 ed è riuscita a fermare la rimonta dei Boston Celtics proprio sul più bello. Dopo essere riusciti a recuperare da 0-3 a 3-3, si arrendono nella decisiva gara 7. Gli Heat vincono per 103-84, grazie anche ai 28 punti di Jimmy Butler e conquistano le Finals. Seconda finale in quattro anni, ora Miami sfida per il titolo la formazione dei Denver Nuggets.

Gli Heat, nella vittoria contro Tatum e compagni, hanno messo in evidenza e confermato alcuni importanti aspetti statistici che hanno fatto la differenza. Il primo riguarda il già citato Jimmy Butler, protagonista di una super prestazione contro Boston. Ha chiuso la partita con un totale di 28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, a cui si aggiungono 3 palle rubate. È stato l’autentico trascinatore della squadra guidata da coach Spoelstra.

Determinante per il successo in gara 7 anche l’apporto di Caleb Martin. Per lui una magnifica prestazione che si può ben riassumere con i seguenti numeri: 26 punti e 10 rimbalzi. A Caleb è spettato realizzare i canestri cruciali di gara 7, tra il terzo ed il quarto periodo, grazie a cui portare Miami fino al +17, riducendo al lumicino le possibilità di recupero dei Celtics.

Un noto dato statistico ha trovato conferma anche nella gara decisiva tra Miami e Boston: il tabù del 0-3 nei playoff NBA. I Celtics sono riusciti nell’impresa di recuperare sul 3-3 ma hanno perso il match decisivo. È la 151esima volta che ciò accade. Nessun team è mai riuscito a completare la rimonta da 0-3.

Infine merita la giusta considerazione il talismano più celebre delle finals NBA: Kevin Love. Arrivato a Miami a seguito del taglio da parte dei Cavaliers, non ha giocato né in gara 6 né in gara 7, dopo essere stato inserito nel quintetto base nelle prime cinque partite. Il lungo Kevin ha giocato in carriera per 5 volte i playoff e in tutte ha conquistato le finals. In precedenza con i Cavs dal 2015 al 2018, vincendo il titolo nel 2016, a cui si aggiunge la recente con Miami. Molto più che un portafortuna.

I Nuggets partono favoriti in gara 1 nel testa a testa contro gli Heat secondo le quote pubblicate dai principali Bookmakers. Il successo di Denver è infatti dato a 1.24 nelle scommesse basket, la vittoria di Miami è invece bancata a 3.75. Naturalmente ogni partita ha una storia a sé, con entrambe le formazioni intenzionate a scrivere la storia della NBA. Da venerdì 2 giugno si inizierà a fare sul serio.