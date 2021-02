NBA All Star Game, annunciate anche le riserve

Abbiamo finalmente i roster definitivi di NBA All Star Game, in programma domenica 7 marzo insieme agli altri eventi.

Dopo aver annunciato i titolari e i due allenatori (Quin Snyder per il team LeBron e Doc Rivers per il team Durant) ecco allora le riserve. Anthony Davis è infortunato, non sarà del match e verrà sostituito.

Da Est arrivano: Ben Simmons (Sixers), James Harden (Nets), Julius Randle (Knicks), Jayson Tatum (Celtics), Nikola Vucevic (Magic), Jaylen Brown (Celtics), Zach LaVine (Bulls).

Da Ovest arrivano: Damian Lillard (Blazers), Chris Paul (Suns), Ja Morant (Grizzlies), Zion Williamson (Pelicans), Rudy Gobert (Jazz), Donavan Mitchell (Jazz), Paul George (Clippers), Anthony Davis (Lakers).