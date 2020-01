NBA All Star Game, cambia il format

Un nuovo format con dedica a Kobe Bryant.

l’All Star Game che andrà in scena a Chicago il 16 febbraio si svilupperà così: per i primi tre periodi si resetta il punteggio (la squadra vincente di ogni quarto prende 100 mila dollari che andranno in beneficenza), poi nell’ultimo si ristabilisce il punteggio totale e la squadra in vantaggio segna il punteggio finale da raggiungere per vincere la partita, il quale è determinato dai punti segnati finora + 24, numero di Kobe Bryant. Il quarto periodo ha tempo illimitato.

Ad esempio, se il punteggio è 126-120 per Team Giannis dopo tre quarti, allora Team Giannis fissa a 150 (126+24) il punteggio da raggiungere per vincere la gara: ovviamente, se Team LeBron raggiunge quella cifra prima degli avversari vince la gara (e 200mila dollari da dare in beneficenza).

Per ora il cambiamento vale solo per quest’anno, da capire se verrà utilizzato anche in futuro.