NBA All Star Game: i partecipanti dell’All Star Saturday

L’NBA ha reso ufficiale il programma completo con tutti i protagonisti presenti all’NBA All Star Saturday per quanto riguarda NBA All Star Game 2020.

Qui di seguito i partecipanti al Saturday NBA All Star Game:

Slam Dunk Contest (Gara delle schiacciate).

Pat Connaughton (Milwaukee Bucks)

Aaron Gordon (Orlando Magic)

Dwight Howard (Los Angeles Lakers)

Derrick Jones Jr. (Miami Heat)

3-Point Contest (Gara tiro da 3 punti).

Davis Bertans (Washington Wizards)

Devonté Graham (Charlotte Hornets)

Joe Harris (Brooklyn Nets)

Buddy Hield (Sacramento Kings)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Duncan Robinson (Miami Heat)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Taco Bell Skills Challenge (Gara abilità)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Patrick Beverley (Los Angeles Clippers)

Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Derrick Rose (Detroit Pistons)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Jayson Tatum (Boston Celtics)