NBA All Star Game, scelti Team LeBron e Team Durant

Si è svolto il draft per NBA All Star Game, con LeBron James e Kevin Durant, i due capitani, che hanno pescato i giocatori per le proprie squadre. Ecco di seguito le due squadre che si affronteranno domenica ad Atlanta (in grassetto i due quintetti iniziali):

TEAM LEBRON

LeBron James

Giannis Antetokounmpo (1ª scelta)

Stephen Curry

Nikola Jokic

Luka Doncic

Damian Lillard

Ben Simmons

Chris Paul

Paul George

Jaylen Brown

Domantas Sabonis

Rudy Gobert

TEAM DURANT

Kyrie Irving

Joel Embiid

Kawhi Leonard

Bradley Beal

Jayson Tatum (sostituisce Durant infortunato)

James Harden

Zion Williamson

Zach LaVine

Julius Randle

Devin Booker (sostituisce Anthony Davis)

Nikola Vucevic

Donovan Mitchell