NBA All Star Game, si disputerà tutto il 7 marzo

La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che l’NBA All-Star 2021 si terrà domenica 7 marzo presso la State Farm Arena di Atlanta, casa degli Atlanta Hawks, dove verrà ospitata l’annuale celebrazione della lega in un’unica serata per la prima volta, con i primi eventi che inizieranno alle 12:30 di notte (ora italiana) su TNT. Come parte degli eventi di quest’anno, l’NBA e la National Basketball Players Association (NBPA) hanno annunciato che doneranno più di 2.5 milioni di dollari al Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) e forniranno ulteriore supporto alle campagne di prevenzione, sicurezza e vaccinazione per il COVID-19.

La copertura dell’NBA All-Star di TNT inizierà alle 23 italiane con il TNT NBA Tip-Off presented by CarMax, seguito dal Taco Bell® Skills Challenge e MTN DEW® 3-Point Contest. La copertura del 70° NBA All-Star Game inizierà alle 2 di notte (ora italiana), con l’AT&T Slam Dunk che si terrà durante l’intervallo della partita. La partita avrà lo stesso format dello scorso anno, con le squadre che competeranno per vincere i singoli quarti e per raggiungere il punteggio finale durante l’ultimo quarto senza cronometro.

I roster dell’NBA All-Star Game verranno determinati dall’NBA All-Star Draft, in cui i capitani delle due squadre sceglieranno dal gruppo di giocatori votati come titolari e riserve nelle rispettive conference, senza dover rispettare la conference di provenienza. I capitani saranno gli All-Star titolari delle rispettive conference, selezionati dai voti dei fan. I titolari dell’NBA All-Star saranno annunciati questa notte, giovedì 18 febbraio, a partire dall’1 di notte, ora italiana.

In collaborazione con Thurgood Marshall College Fund (TMCF), UNCF (United Negro College Fund), National Association for Equal Opportunity (NAFEO) e Direct Relief’s Fund for Health Equity, l’NBA, l’NBPA e i partner dell’NBA All-Star 2021, inclusi AT&T, MTN DEW® and Taco Bell®, metteranno in evidenza l’importanza dell’HBCUs e aumenteranno la consapevolezza riguardo l’impatto del COVID-19 sulle comunità di colore. Inoltre, l’All-Star ospiterà delle speciali performance di gruppi musicali dell’HBCU e alcuni contenuti e storie degli ex e attuali alunni più meritevoli.

Per l’NBA All-Star 2021, l’NBA e l’NBPA hanno aggiunto ulteriori misure e indicazioni all’attuale Protocollo di Salute e Sicurezza della lega. Queste includono viaggi privati per e da Atlanta, la creazione di una “mini bolla” con un singolo hotel per giocatori e allenatori, e tamponi per tutti i partecipanti. Maggiori informazioni sono disponibili qui. Inoltre, per il bene e la sicurezza della comunità di Atlanta, non ci saranno attività per i fan, biglietti o aree hospitality.

Ulteriori dettagli sull’NBA All-Star 2021 e la data dell’NBA All-Star Draft saranno annunciati nei prossimi giorni.

Uff stampa NBA Italia