NBA All Star Game, svelate le uniformi di gioco

Per il settimo anno consecutivo, il brand Jordan vestirà le stelle della lega per l’NBA All-Star Game 2024 a Indianapolis. Le divise sono già disponibili per l’acquisto su NBAStore.com, Nike.com e presso i rivenditori selezionati.

Le uniformi del Jordan Brand NBA All-Star 2024, dotate della tecnologia Nike Dri-FIT ADV, faranno il loro debutto in campo durante il 73° NBA All-Star Game che avrà luogo domenica 18 febbraio a Indianapolis alle ore 2:00 in diretta su Sky Sport, NOW TV e NBA League Pass. L’evento raggiungerà i tifosi in oltre 200 paesi e territori in oltre 50 lingue.

Con il ritorno del formato East vs. West, le uniformi celebrano la lega e la ricca storia del basket dello stato di Indiana. Gli All-Star NBA 2024 vestiranno uniformi da riscaldamento forniti da Jordan stile retrò ispirato agli elementi caratteristici dell’Indiana, noti anche come “Hoosier”.

Progettate con l’idea che il basket sia cresciuto nell’Indiana, le uniformi si basano su un look nostalgico e tradizionale con una rivisitazione totale degli storici completi rossi e blu con lettere color crema. Le strisce verticali sono ispirate alle iconiche divise degli Indiana Pacers della fine degli anni ’90 e dell’inizio degli anni 2000.



Alcuni particolari:

Il logo NBA All-Star 2024 è in evidenza frontalmente sulla maglia sotto la scritta “All-Star”, che incorpora strisce da corsa per omaggiare la città ospitante.

Le cinque stelle su ogni lato della maglia rappresentano i cinque giocatori in campo per ogni squadra.

Il logo è anche presente sul lato del pantaloncino con un grande cerchio attorno ad esso, onorando il Monument Circle del centro di Indy, che circonda con orgoglio il Monumento ai Soldati e Marinai al centro della “Circle City”.

Le sei stelle che ruotano intorno al logo NBA All-Star su ogni lato del pantaloncino rappresentano i 12 All-Star di ogni roster.

La scritta “73° Annual” è messa in evidenza sulla maglia sopra l’etichetta nera

Il marchio di legatura “ASG” sulla bordura si ispira alle origini grafiche della pallacanestro.”

Uff stampa NBA Italia