NBA All Star Game: il Team LeBron vince facile contro il Team Durant

L’edizione n°70 del NBA All Star Game non sarà sicuramente ricordata per l’equilibrio della sfida giocata alla State Farm Arena di Atlanta. Il Team LeBron surclassa il Team Durant in una gara che neanche la nuova formula riesce a rendere avvincente come era successo invece lo scorso anno.

Alla fine negli almanacchi rimarrà quel 170-150 costruito da un primo quarto livellato (40-39), decisamente meno il secondo (60-41) e da un terzo nuovamente in equilibrio (46-45). Sul 146-125, calcolato al suono della terza sirena dopo aver riportato a zero il punteggio al termine di ogni periodo, si doveva dunque arrivare alla quota 170 visti i 24 punti (in memoria di Kobe Bryant) da aggiungere al fatturato ottenuto dalla squadra in vantaggio in quel momento, il tutto senza il correre del cronometro. L’ultimo canestro è una tripla di Damian Lillard che segna da tre coronando una super prestazione balistica (32 punti in 21′ con 11/20 dal campo e 8/16 da tre punti).

Spetterebbe forse a lui il premio di MVP se non ci fosse stato un ancor più sontuoso Giannis Antetokounmpo capace di chiudere con 35 punti ottenuti semplicemente con 16 canestri in altrettanti tiri effettuati tra i quali un inusuale per lui 3/3 da oltre l’arco. Al greco va quindi il Kobe Bryant Trophy con 10 voti su 12. Gli altri due se li prende Steph Curry, altro protagonista dell’esibizione di Atlanta: 28 punti con 10/19 dal campo e 8/16 da tre punti per l’asso dei Warriors che aveva da poco vinto la gara del tiro da tre. Giannis Antetokounmpo diventa così il terzo giocatore della storia, insieme a Michael Jordan e Kevin Garnett, a vincere in carriera il titolo MVP, il NBA All Star Game MVP e quello di Miglior Difensore. Nel Team Durant, 50 punti dalla coppia Irving-Beal ma oggettivamente troppo divario in campo tra le due squadre.

TEAM LEBRON-TEAM DURANT 170-150 (40-39, 60-41, 46-45, 24-25)

TEAM LEBRON: L.Doncic 8, S.Curry 28, G.Antetokounmpo 35, N.Jokic 6, L.James 4, C.Paul 6, J.Brown 22, P.George 17, D.Lillard 32, D.Sabonis 2, R.Gobert 10.

TEAM DURANT: K.Irving 24, B.Beal 26, K.Leonard 8, J.Tatum 21, Z.Williamson 10, J.Harden 21, Z.LaVine 13, D.Mitchell 15, N.Vucevic 5, J.Randle 4, M.Conley 3