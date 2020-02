NBA All Star Weekend in chiaro su Cielo TV

Il weekend del 15 e 16 febbraio si fa ancora più interessante per tutti gli appassionati di NBA.

Oltre al consueto appuntamento della domenica (con il derby italiano tra Melli e Gallinari) verrà trasmesso anche l’NBA All Star Weekend in diretta dallo United Center di Chicago. Per la terza volta la città ospita questo grande evento sportivo, dopo quello del 1973 e quello del 1988.

Tre imperdibili appuntamenti:

Sabato 15 alle 2.00 NBA All Star Saturday (live)

Domenica 16 alle 12.00 New Orleans Pelicans Vs Oklahoma City Thunder

Domenica 16 alle 2.00 NBA All Star Game (live)

