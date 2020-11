Bogdanovic non ha un accordo con i Bucks. Trattativa in bilico tra Milwaukee e Sacramento

Bogdan Bogdanovic non è disposto a trasferirsi ai Milwaukee Bucks. Un fulmine a ciel sereno a poche ore dall’inizio del Draft sembra cadere in Wisconsin dopo che Sam Amick per The Athletic ha annunciato una trattativa “in pericolo” tra i Bucks e i Kings visto che il serbo non ha un accordo con la dirigenza di Milwaukee.

L’eventuale mancato approdo dell’ala piccola ex Partizan e Fenerbahce blocherebbe anche il trasferimento a Sacramento di Donte DiVincenzo, DJ Wilson ed Ersan Ilyasova, giocatori che facevano parte del “pacchetto” offerto dai Bucks ai Kings per arrivare proprio a Bogdanovic.