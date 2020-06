NBA, cambiano le date della ripresa: ci saranno anche tre amichevoli nella preparazione

La NBA ripartirà con delle date leggermente anticipate rispetto alla precedente decisione.

I giocatori internazionali devono arrivare nelle città delle loro franchigie entro il 15 giugno, mentre gli statunitensi hanno una settimana in più di tempo. I giocatori possono portare tre famigliari, ma ci saranno alcuni giorni di apertura durante l’isolamento (il primo sarà il 30 agosto). Gli head coach potranno guidare gli allenamenti individuali già dal prossimo 23 giugno: da quel giorno, e per una settimana, saranno anche svolti tutti i controlli per individuare un eventuale contagio di giocatori e staff.

Il training camp inizierà il 9 luglio e durerà venti giorni, mentre la stagione riprenderà il 30 luglio. Durante la preparazione sono previste tre gare amichevoli – dal 21 al 28 luglio – per accelerare il recupero del ritmo gara. Gara-7 delle NBA Finals è ora prevista per il 13 ottobre, per evitare il Monday Football.

15-22 giugno: arrivo dei giocatori nelle sedi delle franchigie

7-9 luglio: spostamento a Orlando

9-29 luglio: training camp, con tre amichevoli nell’ultima settimana

30 luglio – 14 agosto: ripresa stagione NBA

15-16 agosto: Play-in tournaments

17 agosto: inizio Playoffs

30 agosto: incontro con le famiglie

31 agosto-13 settembre: Conference Semifinals

15-28 settembre: Conference Finals

30 settembre – 13 ottobre: NBA Finals

Sicuramente fino a metà settembre non ci sarà presenza di pubblico, ma Adam Silver non ha chiuso la porta ad una possibilità di presenza limitata di tifosi durante gli ultimi due turni di Playoffs. Solo ed esclusivamente se la situazione sanitaria statunitense e mondiale migliorerà.