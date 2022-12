NBA Christmas Day | Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers in chiaro su Cielo

By

Questo Natale NBA fa un regalo agli appassionati di basket, e il 25 dicembre alle 20.30 trasmetterà in chiaro su Cielo TV, canale 26 del digitale terrestre, la partita – presentata da Intesa San Paolo – Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers: la franchigia di Los Angeles, guidata dal 4 volte MVP LeBron James, disputerà così il 24esimo Christmas Day consecutivo, sfidando i Mavericks di Luka Dončić.

Si tratta della prima volta in assoluto che la NBA va in onda il giorno di Natale con una partita sulla rete pubblica in aggiunta a Sky Sport, entrando così nelle case di migliaia di appassionati italiani che potranno assistere allo spettacolo unico offerto dai giocatori della lega americana.