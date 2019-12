NBA Christmas: I Boston Celtics asfaltano i Raptors a Toronto

NBA Christmas Day con i Boston Celtics subito protagonisti.

TORONTO RAPTORS – BOSTON CELTICS 102-118

Partita a senso unico in Canada. I Boston Celtics vincono nettamente contro i Campioni NBA in carica, grazie ad un mostruoso Jaylen Brown. La guardia di Brad Stevens gioca una partita ai limiti della perfezione con 30 punti e soli 3 errori dal campo. Ottima partita anche da parte di Enes Kanter (fattore sotto canestro) e Kemba Walker, riferimenti offensivi in una serata decisamente storta per Jayson Tatum. La stella dei Celtics conclude con 11 punti e un pessimo 5 su 18 dal campo. Per i Toronto Raptors non è sufficiente la grande prestazione di Free VanVleet e di Chris Boucher con rispettivamente 27 e 24 punti.

MVP Basketinside – Jaylen Brown.

RAPTORS: Ibaka 12, Anunoby 5, Lowry 14, VanVleet 27, McCaw 2, Boucher 24, Brissett, Hollis-Jefferson 6, Johnson 6, Davis 6, Miller.

CELTICS: Tatum 11, Theis 13, Hayward 14, Walker 22, Brown 30, Ojeleye, Williams 4, Kanter 12, Edwards, Waters 2, Wanamaker 6, Green 2, Langford 2.