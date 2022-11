NBA CONFIDENTIAL, Fatti e misfatti dei fenomeni del basket americano – il nuovo libro di Riccardo Pratesi

I capibranco. Storie e intrecci, gelosie e alleanze di spogliatoio, fatti e misfatti degli uomini franchigia Nba. I campioni del basket americano oltre la figurina, smitizzati e raccontati per quelli che sono dietro le quinte. Un identikit tratteggiato da chi li ha frequentati da cronista sul campo, oltre le esigenze di marketing dei media americani, tra cronaca e narrativa. Trionfi e cadute senza filtri, dettagliati per conoscenza diretta e con testimonianze mirate. Segreti, manie, bizze e virtù di stelle planetarie con radici diverse e destini incrociati. Dieci giganti sul parquet, dieci storie in cui i canestri sono solo incantevoli accessori, dieci ritratti di campioni di oggi e di ieri. Qui scoprirete i loro veri volti. Poi un salto nel futuro: quali saranno i prossimi?

Riccardo Pratesi (Siena, 1975) è giornalista professionista dal 2002. Dal 2000 ha scritto per la «Gazzetta dello Sport», dal 2005 come responsabile delle sezioni Juventus e Nazionale per il sito Gazzetta.it, poi dal 2014 come firma sugli sport americani. Dal settembre 2014 al settembre 2018 è stato corrispondente dagli Stati Uniti per Sky Sport 24. Ha coperto come media accreditato 228 partite NBA e 32 partite Nfl, 3 Finals Nba e due Super Bowl. E’ direttore della testata giornalistica «The Shot», che si occupa di pallacanestro americana. Autore del libro 30su30 (2017), conduce un podcast, NBA Milkshake, e una rubrica, Prat Attack , sul canale YouTube Big 3.

