NBA, dal 1 maggio si torna nelle palestre di allenamento

La stagione NBA potrebbe davvero riprendere, anche se per tornare in campo sarà ancora lunga.

La notizia del giorno è che dal prossimo 1 maggio le palestre delle franchigie verranno riaperte e i giocatori potranno riprendere gli allenamenti, anche se per ora senza contatto e solo lavoro individuale (o a piccoli gruppi). Ovviamente tutto ciò sarà possibile solo negli Stati e nelle città che hanno misure “permissive”, mentre in zona con regole più stringenti sarà ancora impossibile allenarsi in palestra. La NBA sta cercando di aiutare quelle franchigie che si trovano in quest’ultima situazione, come Toronto, le newyorkesi e le losangeline.

Sembra possibile, ma non è certo, che i giocatori “avversari” residenti nelle città che riaprono le palestre (molti giocatori sono tornati nella città di residenza durante il lockdown) possano allenarsi con turni a loro dedicati.

Dai beatwriter delle altre squadre giungono queste notizie: agli Hawks non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale dalla NBA, a Charlotte non si potrà tornare in palestra prima dell’8 maggio, mentre a Detroit almeno fino al 15.