NBA – Damian Lillard: “Torneo play-in soluzione migliore per riprendere”

Il playmaker dei Portland Trail Blazers Damian Lillard è tornato a parlare della possibilità di ripartenza della stagione NBA, sottolineando come l’idea di un torneo play-in, ossia far scontrare le squadre fuori dalle otto che hanno l’accesso ai playoff tra loro per poi permettere alla vincente di sfidare le ultime due qualificate e giocarsi così l’accesso alla post-season, a lui non dispiaccia. Anzi, sarebbe l’ideale: “Una soluzione del genere sarebbe perfetta -dice a Espn l’All Star-, perché nel nostro caso ad esempio siamo lontani dall’ottavo posto a Ovest ma mancano ancora abbastanza partite da giocare che ci permetterebbero in linea teorica di farcela. Al tempo stesso, pensare di passare direttamente ai playoff, lasciandoci così fuori dalla contesa, mi lascerebbe davvero amareggiato. Certo, quando la stagione è stata sospesa era chiaro che non fossimo una delle migliori otto squadre a Ovest e quindi accetterei quella decisione. Ma se dovessimo semplicemente tornare a giocare qualche partita, sarebbe inutile per noi scendere in campo”. Il n°0 di Portland fa retromarcia rispetto alle parole di quale giorno fa quando aveva minacciato di non scendere in campo se non avesse avuto le garanzie di potersi giocare l’accesso ai playoff. ”Quella storia è stata scritta mettendo le mie parole fuori dal contesto giusto, perché è stata una conversazione informale e non un’intervista. Era un mix di parolacce e lamentele poco velate, di certo non un comunicato ufficiale. Ho solo detto che dopo due mesi così strani, ritornare a giocare senza avere un obiettivo sarebbe assurdo. Dopo uno stop del genere è molto alto il rischio di infortuni, oltre a quello di essere esposti al contagio: tornare sul parquet deve essere dunque motivato da una forte spinta competitiva e i playoff lo sono”.