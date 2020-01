NBA, debutto e primo canestro in carriera per Zion Williamson!

Debutto casalingo in corso per Zion Williamson, prima scelta al Draft 2019. La scelta numero 1 dei New Orleans Pelicans era attesissimo, ma essendo reduce da un lungo infortunio, come si sapeva, il suo minutaggio sarà limitato. Infatti, sono appena 9 i minuti giocati da Williamson nel primo tempo, ma tanto gli è bastato per segnare il suo primo canestro nella National Basketball Association! Due punti strappati a rimbalzo d’attacco al principio del secondo quarto, sgusciando via a Trey Lyles, per poi concudere con la consueta potenza esplosiva nel pitturato.

2 punti, 3 rimbalzi, 1 assist e 2 palle perse per Zion nella prima metà di gara. I Pelicans inseguono gli Spurs, avanti 60-51.

Secondo tempo alle porte, riuscirà Zion a contribuire maggiormente per la potenziale rimonta dei suoi?